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En acı bayram: Şehit yakınları, Türkiye kahramanlarını ziyaret etti

Kurban Bayramı arifesinde, Türkiye'nin her yerindeki şehitlikler dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler mezarların başında dua edip şehitleriyle bayramlaştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
En acı bayram: Şehit yakınları, Türkiye kahramanlarını ziyaret etti

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Kurban Bayramı arifesinde, Türkiye'nin her yerindeki şehitlikler dolup taştı. Yakınlarını kaybedenler mezarların başında dua edip şehitleriyle bayramlaştı. İstanbul Valisi Davut Gül, Edirnekapı Şehitliği'ne gelerek şehit yakınlarına baş sağlığı dileyerek acılarına ortak olduğunu anlattı. Gül, "Şehitlerimizin şehit düşene kadar bir ailesi vardı. Şehit olduktan sonra 85 milyonun annesi, babası, kardeşi olarak bu milletin kalbindeler. Bizler de şehitlikleri ziyaret ederek onlar için dualar ettik. Mekanları cennet zaten bunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

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