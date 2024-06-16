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Bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin turistik yerleri doldu taştı

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle önceki günden itibaren yollara düşen tatilciler, adeta çile çekti. Ege ve Akdeniz sahillerine milyonlarca tatilci geldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Bayram tatili nedeniyle Türkiye’nin turistik yerleri doldu taştı

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Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle önceki günden itibaren yollara düşen tatilciler, adeta çile çekti. Ege ve Akdeniz sahillerine milyonlarca tatilci geldi. Bodrum, Antalya, Çeşme, Marmaris dolup taşınca, insanlar, Yunan adalarına yöneldi. Kapılarda kuyruklara giren tatilciler, adeta birbirini ezdi.

Havalimanlarında, otogarlarda iğne atsan yere düşmedi. En çok talebin olduğu yer Antalya'ya 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist geldi. Otellerde yer bulamayanların yardım için kendisini aradığını söyleyen Vali Vekili Hulusi Arat, 2,7 milyon olan kent nüfusunun, bayramda 4 milyonu bulacağını belirtti. Trafik ekipleri de memleketlerine gidenlerin sağ sağlim yakınlarına ulaşmaları için ek önlemlerin alındığını bildirdi.

Yunan adalarında tatilini geçirmek isteyen Türk vatandaşları, kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu.

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