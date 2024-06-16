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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobil tarlaya uçtu: 6 kişi yaralandı

Hatay'da seyir halinde olan otomobil arlaya uçarak ters döndü. Kaza sonucu 6 kişi yaralanırken, olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 01:35 Güncelleme 17 Haziran 2024, 01:35
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobil tarlaya uçtu: 6 kişi yaralandı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin tarlaya uçarak ters dönmesiyle meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Tayfur Sökmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, 6 kişi yaralandı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları otomobilden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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