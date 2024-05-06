KURBANLIK FİYATLARI 2024: Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, kurban ibadetini yerine getirmek için araştırmalarına hız verdi. Bu mübarek gün için uygun bir kurbanlık bulma telaşıyla birlikte, 2024 yılı kurbanlık fiyatları da netlik kazanmaya başladı. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira? İşte detaylar!