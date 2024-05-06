KURBANLIK FİYATLARI 2024: Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca Müslüman, kurban ibadetini yerine getirmek için araştırmalarına hız verdi. Bu mübarek gün için uygun bir kurbanlık bulma telaşıyla birlikte, 2024 yılı kurbanlık fiyatları da netlik kazanmaya başladı. Peki, 2024 kurbanlık fiyatları ne kadar? Dana, tosun, koç, koyun fiyatları kaç TL, hisse bedeli ne kadar? Canlı kilogram fiyatı kaç lira? İşte detaylar!
16 Haziran'da idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı için vatandaşın kurbanlık arayışı başladı. Bu kapsamda merak edilen kurban fiyatları da belli oldu.
KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir.