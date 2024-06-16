Büyük buluşma: Hacı adayları Arafat’ta toplandı

Suudi Arabistan'da bulunan 2 milyondan fazla hacı adayı, Arafat ziyaretini gerçekleştirdi. Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (Cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vakfe duası etti.

Hacı adayları vakitlerini Kur'an-ı Kerim okuyarak, namaz kılarak ve dua ederek geçirdi. Akşam hacı adayları, Müzdelife'ye geçti. Akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" yapan hacı adayları, Müzdelife vakfesini yerine getirdi. Hacı adayları, bugün şeytan taşlama, kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkacak.