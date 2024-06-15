SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

3473 kişiden 2934'ü denedi 14'ü başarılı oldu! Yüzlerce hayvanın arasındaki sinekler nerede?

Bugün sizinle paylaştığımız optik illüzyon örümcek ağının basit bir yapısının ardında gizlenmiş 7 sineği barındırır. İlk bakışta sadece rastgele bir örümcek ağı gibi görünen bu yapı, dikkatli gözler tarafından incelendiğinde ağın içindeki sinekleri ortaya çıkarır. Bu tür görsel oyunlar renk, ışık ve gölge kullanılarak zihnimizi yanıltır ve sinekleri ilk bakışta fark edemeyiz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 16:48 Güncelleme 16 Haziran 2024, 14:15
3473 kişiden 2934’ü denedi 14’ü başarılı oldu! Yüzlerce hayvanın arasındaki sinekler nerede?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İnsan gözü hayret verici miktarlarda görsel bilgiyi sürekli olarak işlerken, bazen beklemediğimiz hatalar yapabilir. Bu görsel bilgiler arasında en ilginç olanlardan biri ise hiç şüphesiz optik illüzyonlardır. Örümcek ağında saklanan sineklerin görsel illüzyonu da, bu yanılsamaların ne kadar etkileyici olabileceğinin canlı bir örneğidir. Peki, yüzlerce hayvanın arasındaki sinekler nerede?

YÜZLERCE HAYVANIN ARASINDAKİ SİNEKLER NEREDE?

Bu optik illüzyon dikkatimizi nasıl yoğunlaştırdığımızı ve detayları nasıl gözlemlediğimizi test eder.

İllüzyon içerisinde sinekleri bulmak hem görsel algımızı hem de zihinsel odaklanma yeteneğimizi sınar. Böylece algıladığımız gerçeklik ile zihnimizin bize sunduğu gerçeklik arasındaki çizgiyi keşfetme şansı elde ederiz.

Optik illüzyonlar sadece eğlenceli görsel bulmacalar olmanın ötesinde, psikolojik ve nörolojik çalışmalar için önemli veriler sunar.

Bu tür illüzyonlar insan zihninin nasıl işlediği, algı süreçlerimizin nasıl çalıştığı hakkında bize bilgi verir. Ayrıca, beyin sürekli olarak gelen görsel bilgileri işler ve anlamlandırırken yaptığı hataları veya eksik bilgileri nasıl tamamlamaya çalıştığını gösterir.

İşte karşınızda ilk bakışta göremediğiniz ama aslında orada olan 7 sineğin bulunduğu görsel illüzyon! Bu tür yanılsamalar, algılarımızın sınırlarını zorlar ve bize görünen ile gerçek arasındaki ince çizgiyi hatırlatır.

Optik illüzyonlar, gözlerimizin bizi nasıl aldatabileceğini ve zihnimizin gizli kalmış detayları nasıl çözebileceğini gösterirken, aynı zamanda zihnimizi eğitmek için de birebirlerdir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Cumhur bayramlaştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
Terör devleti İsrail bayramı da kana buladı! Han Yunus ve Refah’a bombalar... Enkaz şehir Gazze’de buruk ’kurban’
Koza Altın İşletmeleri
Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler’in katili Edirne’de yakalandı! Kan donduran itiraf: Nefes almadığını görünce denize attık
Transfer 1. ağızdan resmen açıklandı! İşte Galatasaray’ın ilk hamlesi
Başkan Erdoğan Kurban Bayramı namazını Marmaris’te kıldı! Vatandaşa nasihat Haremi Şerif’li dua!
Doğal gaz üretiminde Karadeniz keşfi etkisi: Yüzde 113 artış!
Fenerbahçe’ye PSG’den süper yıldız: Transferi Jorge Mendes bitirecek! İşte o plan...
Her Kurban Bayramı değişmeyen manzara! Acemi kasaplar kanlar içinde hastanelere akın etti
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye 2. Zaha çalımı! Dev transfer geliyor
Fatih’te cuma namazı kılanlara küfürler savurup videoya alan alçak tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
2 milyondan fazla Müslüman kutsal topraklarda hacı oldu! Cemerat’ta ’Büyük Şeytan’a 7 taş
Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde 852 trafik kazası! 5 ölü Bin 421 yaralı
Ünlü isimlerden Kurban Bayramı paylaşımları! Emre Altuğ, Çağla Şıkel, İbrahim Tatlıses, Nebahat Çehre, Ebru Gündeş...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrinde! Flaş Cumhur İttifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz
SON DAKİKA