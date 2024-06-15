Tahliye olan Sıla Doğu, "Dilan" diye bağırarak kendini yerden yere vurdu

İstanbul'da "Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma" gibi suç iddiasıyla tutuklanan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu'nun aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, yapılan inceleme sonucunda Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devamını kararlaştırdı.

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, tahliye oldu. Cezaevi önünde "Sıla" diye bağırarak kendini yerden yere vurdu Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasını karara bağladı. Aylardır tutuklu olan Sıla Doğu, kardeşi Dilan'ın tahliye edilmediğini öğrenince cezaevi çıkışında "Dilan" diye bağırarak kendini yerden yere attı. Yaşanan gelişme üzerine Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.



Sosyal medya fenomeni Sıla Doğu, uyuşturucu kullandığını söylediği video sebebiyle gözaltına alınmıştı. Dilan Polat'la ilgili suçlamalara da adı karışmıştı.