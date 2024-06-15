Memduh Paşa Yalısı’ndaki film gibi soygunda yeni detaylar

İstanbul Sarıyer'de NAB Holding'in yönetim merkezinin bulunduğu Memduh Paşa Yalısı'ndan 150 milyon liralık soyguna ilişkin 10 kişi gözaltına alındı. Olayın kilit ismi güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız, paralarla sırra kadem bastı.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, soygun planının 6 ay önce yapıldığını ortaya çıkardı. Buna göre Yıldız, 1,5 yıl önce işe başladı, holding sahiplerinin güvenini kazandı. Soygundan 1 hafta önce Bulgaristan'dan kamyonet aldı. Alarmları susturup kapıları açtı. Kasaları patlattı. Paraları alıp kaçtı. Yıldız, yakalanamadı.