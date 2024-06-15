Kurban kestikten sonra kılınan namaz var mı? Nafile namazı nasıl kılınır? Diyanet’e göre kurban namazı var mı, kaç rekat?

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Kurban Bayramı, Müslümanlar için dini vecibelerin yerine getirildiği önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Bu kutsal bayramın en önemli ibadetlerinden biri ise kurban kesimidir. Ancak, kurban kesiminin ardından kılınması gereken özel bir namaz var mı, bu konu şu sıralar merak edilmeye başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ? DİYANET AÇIKLADI! Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nâfile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nâfile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rek'at nâfile namaz kılabilir.