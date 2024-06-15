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Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazı evde veya tek başına kılınır mı, cemaatle kılınması zorunlu mu?

İslam dünyasında Ramazan ve Kurban bayramlarının manevi atmosferini pekiştiren önemli ibadetlerden biri olan bayram namazı, Müslümanlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Bu özel ibadet, bayramın ruhunu ve coşkusunu toplu bir şekilde yaşama fırsatı sunuyor. Peki, Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazı evde veya tek başına kılınır mı, cemaatle kılınması zorunlu mu? İşte bayram namazı hakkında detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 21:13 Güncelleme 15 Haziran 2024, 21:13
Kurban Bayramı namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Bayram namazı evde veya tek başına kılınır mı, cemaatle kılınması zorunlu mu?

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Kurban Bayramı geldi çattı. Müslümanlar arasında bayram namazının önemi ve nasıl kılınması gerektiği konuları gündeme gelmeye başladı. Bayramın manevi atmosferini pekiştiren bu ibadet inananlar için özel bir anlam taşıyor. İşte bayram namazıyla ilgili merak edilenler ve detaylar...

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.



Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.

Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.



Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.

Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir.



Buna göre; cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat Kılınışı

*İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
*Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
*Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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