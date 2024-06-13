Ankara’da yol ortasında 10 metrelik çukur! Trafik durdu

ÇÖKMELER DEVAM EDECEK

Esnaf Murat Akçeşme, aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN