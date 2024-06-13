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Ankara'da yol ortasında 10 metrelik çukur! Trafik durdu

Ankara Yenimahalle’de yol ortasında 10 metrelik bir çukur oluştu. Söz konusu çukur nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 17:01 Güncelleme 13 Haziran 2024, 17:01
Ankara’da yol ortasında 10 metrelik çukur! Trafik durdu

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Melih Gökçek Bulvarı'nda göçük meydana gelirken, 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde çukur oluştu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Melih Gökçek Bulvarı üzerinde meydana geldi.

10 METRELİK ÇUKUR
İddiaya göre, Yol altında kanalizasyon sularının birikmesi nedeniyle çökme oluştu.

10 metre derinliğinde ve 5 metre çapındaki çukur nedeniyle bulvar, araç trafiğine kapatıldı ve çevrede güvenlik önlemi alındı.

Belediye ekipleri tarafından bulvarda onarım çalışması başlatıldı.

ÇÖKMELER DEVAM EDECEK
Esnaf Murat Akçeşme, aynı olayın yaşandığını belirterek, "O zaman bir vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Burada bir dere yatağı mevcut. Bu nedenle zaman zaman çökmeler meydana geliyor. Bundan sonra da olacaktır. Bunun önlemini alınmalı. Allah'tan şansımıza bir kaza olmadı. Yol çöktü ve yukarıya doğru su çıktı. Yakınında bir araç vardı, arkadaş hemen durdu. Gerekli çalışmalar yapılıyor" dedi.

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