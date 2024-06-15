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Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, kaçtıkları ABD'de yakalandı!

Trafik kazası sonucu Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, kaçtıkları ABD’de yakalandı. İade süreci başladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, kaçtıkları ABD’de yakalandı!

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te aracı kaza yaptığı için yol kenarında bekleyen Oğuz Murat Aci'ye lüks bir araç çarptı. Sürücünün, Yazar Eylem Tok ve Dr. Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur olduğu anlaşıldı. Kaza sonrası Eylem Tok, delil karartmaya çalıştı. Oğlunu önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırdı.

Ana-oğul polisten uzun süre kaçmayı başardı. Önceki gün torununu sünnet ettiren dede Özer Aci, "Bu bayramda ve babalar gününde oğlum elimi öpemeyecek, oğlu da oğlumun elini öpemeyecek" diyerek isyanını haykırdı. Beklenen haberi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün paylaştı: "Eylem Tok ve Timur Cihantimur, ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci bakanlık olarak yakından takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

BUNDAN SONRA GÜLEMEYECEKLER
Aci'nin eşi Şükriye, "İlk uçağa binerlerken yüzlerinde gülümseme vardı. Bundan sonra gülebileceklerini düşünmüyorum" dedi. Anne Pervin Aci da, "Çok güzel bir bayram hediyesi, şimdi onlar düşünsün" diye konuştu.

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