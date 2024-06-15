PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? 15 Haziran sahur ve iftar vakti 2024! Arife günü orucuna nasıl niyet edilir?

Mübarek zamanlarda oruç tutmak, İslam alemi için büyük bir manevi değere sahiptir. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar da bu günün faziletlerini ve hükmünü merak ediyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu, tutulmaz mı?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 08:55 Güncelleme 15 Haziran 2024, 09:25
Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? 15 Haziran sahur ve iftar vakti 2024! Arife günü orucuna nasıl niyet edilir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, Müslümanlar arasında arefe günü oruç tutmanın faziletleri ve hükmü merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları bu konuda yol gösterici oluyor. Peki, arefe günü oruç tutmak yasak mı, yoksa tavsiye edilen bir ibadet mi?

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı arefe günü oruç tutmak hakkında merak edinleri yanıtladı. Arefe günü, hacı adayları dışındaki Müslümanlar oruç tutabiliyor.

AREFE ORUCU FAZİLETİ

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.



Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER

Oruç tutmanın yasak olduğu günler denince akla ilk olarak bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan Bayramının birinci günü ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulmayacağını bildirmiştir.

Hacıların, oruç tutmaları nedeniyle güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhiccenin 8. "terviye" ve 9. "arefe" günlerinde oruç tutmamaları daha uygun görülür.



Öte yandan sadece âşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak mekruh sayılır.



Şaban ayının sonuna gelip, Şaban'dan mı yoksa Ramazan'dan mı olduğunda şüphe edilen gün oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan'ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır.

İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur.

15 HAZİRAN AREFE GÜNÜ İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Memduh Paşa Yalısı’nda Oscar’lık soygun! Paralar kaportacıda çıktı! Plan 1.5 yıl önce yapılmış
İHH
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Yerlikaya: Şüpheli teslim alındı
İtalya’daki G7 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı: İki devletli çözüm vurgusu
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklara kısa bir mola! Ardından tekrar gelecek! Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı
Vergide 2 yeni uygulama geliyor| Çalışmalar hızlandı! Bayramdan sonra Meclis’te! İşte paketin detayları
Merkez Bankası’nın anket tahmini yenilendi! SSK BAĞKURLUYA YENİ HESAP ÇIKTI! Temmuz 2024’te maaşlara en az...
Merkez’in anketi sonrası fark değişti! Memur ve memur emeklisi ne kadar, kaç TL maaş alacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor...
Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
Panzer ezdi geçti! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya İskoçya’yı 5-1 yendi
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
SON DAKİKA