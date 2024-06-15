Kurban Bayramı arefesinde oruç tutulur mu? 15 Haziran sahur ve iftar vakti 2024! Arife günü orucuna nasıl niyet edilir?





Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak "Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah'tan ümit ediyorum." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur.

ORUÇ TUTMANIN YASAK OLDUĞU GÜNLER Oruç tutmanın yasak olduğu günler denince akla ilk olarak bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan Bayramının birinci günü ve Kurban Bayramı günlerinde oruç tutulmayacağını bildirmiştir.



Hacıların, oruç tutmaları nedeniyle güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğu takdirde, Zilhiccenin 8. "terviye" ve 9. "arefe" günlerinde oruç tutmamaları daha uygun görülür.





Öte yandan sadece âşûrâ gününde (Muharrem ayının 10. gününde) oruç tutmak mekruh sayılır.





Şaban ayının sonuna gelip, Şaban'dan mı yoksa Ramazan'dan mı olduğunda şüphe edilen gün oruç tutmak mekruhtur. Hz. Peygamber (s.a.s.) Ramazan'ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamayı yasaklamıştır.



İki veya daha fazla günü, arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek oruç tutmak mekruhtur. 15 HAZİRAN AREFE GÜNÜ İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ