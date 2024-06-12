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Muğla Milas'ta orman yangını! 3,5 saatte kontrol altına alındı

Muğla’nı Milas ilçesinde saat 13.55’de başlayan orman yangını 3,5 saat süren yoğun çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Ekiplerimizin yoğun mücadelesi sonrası Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 18:39 Güncelleme 12 Haziran 2024, 18:39
Muğla Milas’ta orman yangını! 3,5 saatte kontrol altına alındı

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Muğla'nı Milas ilçesi Demirciler Mahallesi yakınlarında 13.55'de orman yangını başladı.

Milas'ta yangın!


CANHIRAŞ MÜCADELE

Yangın sonrası bölgeye kara ve hava araçları sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı, Muğla Büyükşehir Belediyesi de 15 ton su kapasiteli arazözü yangın bölgesine sevk etti. Hava aracı olarak 3 helikopter ve 3 uçak yangına havadan müdahale etti.

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Milas'ın Demirciler Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 3,5 saatte, saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.



Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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