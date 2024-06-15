ARİFE GÜNÜ İBADETLERİ 2024: Kurban Bayramı Arefe gecesi 4,8,10,12 rekat namaz nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Zikir ve tesbihler...

Arefe günü, İslam dini için büyük öneme sahip olan günler arasında yer alır. Bayramdan bir gün önceye denk gelen bu mübarek gün, Müslümanlar için ibadetlerle geçirilmesi tavsiye edilen özel bir zamandır. Arefe günü yapılan ibadetler, dualar ve zikirler manevi huzur ve sevap kazanma açısından büyük değer taşır. İşte Kurban Bayramı Arefe günü yapılabilecek ibadetler ve okunacak dualar...

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Arefe günü dualar ile geçirlir. İslam dünyasında Arefe günü oruç, dua ve namaz ile geçirilir.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır.