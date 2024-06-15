SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

9. yargı paketi içeriği maddeleri 2024: 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi?

Yeni yargı paketinin ne zaman yürürlüğe gireceği, Türkiye gündeminin öncelikli meselelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Önceki düzenlemelerde yer bulamayan birçok önemli değişiklik, 9. Yargı Paketi'yle birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu paketin ne zaman aktif olacağı ve merakla beklenen '4'te 4 ceza indirimi' gibi konular hakkında tüm detaylar burada. İşte, 9. Yargı Paketi'nin yürürlüğe gireceği tarih ve beklenen değişiklikler hakkında bilmeniz gerekenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 14:44 Güncelleme 15 Haziran 2024, 14:44
9. yargı paketi içeriği maddeleri 2024: 9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek? 4 4 ceza indirimi gelecek mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dakika gelişmeleriyle gündeme gelen 9. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye devam ediyor. Yeni yargı paketi, cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen önemli düzenlemeler içeriyor ve kamuoyunun yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor.

9. YENİ YARGI PAKETİ SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: ''8. Yargı Paketi ile önemli değişikliklere imza attık. 9. Yargı Paketimiz halihazırda Meclisimizin gündemindedir. Son 1 yılda uzlaştırma kapsamında 324 bin 744 seri muhakeme usulü kapsamında 141 bin 243 basit yargılama usulü kapsamında 256 bin 826 dosya hızlı şekilde sonuçlandırılmıştır. Önümüzdeki dönemde adaletin tecellisini hızlandıracak, bazı şikayetlerin önüne geçilecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni yargı reformu stratejisi ve insan hakları eylem planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Adaletin etkin, hızlı ve tarafsız şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyeceğiz.''


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise son bir yılda 8'inci Yargı Paketi TBMM'den geçirilirken, 9'uncu Yargı Paketi'nin de hazırlıklarının son aşamaya ulaştığını belirtti.

Yeni yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'te kabul edilmesi bekleniyor.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

9. Yargı Paketi'nde noterlik hizmetleri, soy bağının reddi, casusluk suçlarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer alacak.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili özellikle adi örgütler bakımından da TMSF'nin kayyum tayin edilebilmesine yönelik bir düzenleme taslağı olacak.



Cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.

Soyadı düzenlemesi yapılacak.



Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki: Onlar ne yaparsa yapsın! Cumhur İttifakı bir 6’lı masa değildir
Başkan Erdoğan’dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
İHH
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Eylemcinin ifadesi ortaya çıktı! Adliyeye sevk edildi
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı: Zafer inşallah Filistin halkının olacaktır
Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri 2024! Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir namaz vakitleri listesi
Elon Musk hakkında bomba iddia! Teşhircilikle suçlanmıştı bu kez sert kayaya çarptı: Çalışanlarını kendisinden çocuk yapmaya zorluyor
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de nasıl yakalandı | İngiliz basını yazdı! Küba’ya mı kaçacaklardı! Üzerlerinde yüklü miktarda para ele geçirildi
Türkiye merkez ülke olacak! Moskova ve Ankara’dan enerjide kritik hamle! Bu yıl faaliyete geçiyor
Hacı adayları Arafat’ta: Kurban Bayramı’nın ilk günü Büyük şeytana yedi taş atılacak!
Başkan Erdoğan’dan İtalya’da Gazze diplomasisi: ABD Başkanı Biden ile görüştü
Kate Middleton Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı! Sosyal medyadan duyurmuştu: İlk görüntüler geldi
Yaprak Dökümü’nün kahveci Ahmet’i Yusuf Atala tutuklandı! 10 milyarlık vurgun
9 günlük göç bayram göçü: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti | İşte karayollarındaki son trafik durumu...
SON DAKİKA