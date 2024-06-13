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İstanbul Eyüpsultan'da can pazarı: 6 katlı bina alevlere teslim | Papağanlarını almadan çıkmadı!

İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde çıkan yangında bir apartman alevlere teslim oldu. Çıkan yangında mahsur kalan 20 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılma operasyonu sırasında bir vatandaşın papağanlarını almadan çıkmaması görenlerin içini ısıttı. Yangının çıkış nedeninin elektrik santralleri olduğu tahmin ediliyor.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 20:00 Güncelleme 13 Haziran 2024, 20:32
İstanbul Eyüpsultan’da can pazarı: 6 katlı bina alevlere teslim | Papağanlarını almadan çıkmadı!

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İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde 6 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında 20 kişi mahsur kaldı, o kişilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. 4 kişi dumandan etkilenirken, bir vatandaşın kurtarılma esnasında 2 papağanını da unutmadığı görüldü.

Eyüpsultan'da yangında can pazarı: 20 kişi tahliye edildi

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının binanın elektrik saatlerinden çıktığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle binayı alevler sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

20 KİŞİ MAHSUR KALDI, PAPAĞANLAR UNUTULMADI

6 kattan oluşan binanın dumanla dolması sonucu dairelerinde mahsur kalan 20 kişi ise itfaiye ekiplerince yangın söndürme merdiveniyle tahliye edildi. Binada yaşayan bir vatandaş, 2 papağanını unutmadı, onları da kurtardı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye ise olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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