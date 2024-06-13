İstanbul Eyüpsultan’da can pazarı: 6 katlı bina alevlere teslim | Papağanlarını almadan çıkmadı!

İstanbul Eyüpsultan'da akşam saatlerinde 6 katlı bir binada yangın çıktı. Yangında 20 kişi mahsur kaldı, o kişilerin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. 4 kişi dumandan etkilenirken, bir vatandaşın kurtarılma esnasında 2 papağanını da unutmadığı görüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Düğmeciler Caddesi Ayten Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanda saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının binanın elektrik saatlerinden çıktığı tahmin edilirken, yangın nedeniyle binayı alevler sardı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.