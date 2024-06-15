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Kızını ve torununa pusu kurmuştu! Cani adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

Osmaniye'den geldiği Eskişehir'de kızı Merve Karabaş (31) ile torunu Ata Alp Karabaş'ı (7) evlerinden çıktıkları sırada tabancayla vurarak öldüren ve olayın ardından tutuklanan Osman Nuri Keskin'in ifadesinde, "Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesi ile aramızı düzeltmesini istedim. Ancak kızım bunu kabul etmedi. Kızımı korkutmak için silahımı çıkardım ve ateş ettim" dediği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 16:35 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:48
Kızını ve torununa pusu kurmuştu! Cani adamın ilk ifadesi ortaya çıktı

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Osmaniye'de oturan Hatice Keskin, kendisine eziyet ettiği ve kötü davrandığı gerekçesiyle Osman Nuri Keskin'e boşanma davası açarak geçen ay Eskişehir'deki kızı Merve Karabaş'ın yanına geldi.

Hatice Keskin, eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma ve tedbir kararının yanı sıra bulunduğu ikameti öğrenmemesi için adresine de gizlilik kararı çıkardı.


Osman Nuri Keskin, geçen salı günü kendisine ait otomobille Eskişehir'e geldi ve Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki eşi ve kızının kaldığı evi gözledi.

Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp KarabaşMerve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş

5 EL ATEŞ ETTİ

Osman Nuri Keskin, perşembe sabah işe gitmek için evden çıkan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak çalışan Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş'a kapı önündeki otomobile bindikleri sırada belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş etti.

MAHALLELİ LİNÇ ETTİ
Merve Karabaş, otomobilin içinde, oğlu Ata Alp Karabaş ise araçtan kaçmaya çalıştığı sokakta hayatını kaybetti. Osman Nuri Keskin, silah sesini duyarak toplanan mahalleli tarafından sokakta darbedildi. Linç edilmek istenen Keskin'i ihbarla gelen polis ekipleri kurtardı. Kızı ve torunuyla evden çıkan Hatice Keskin'in ise sokağın köşesine çöp atmaya gittiği, bu sayede saldırıdan kurtulduğu belirtildi.

TUTUKLANDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Keskin, çıkarıldığı mahkemede 'Yakın akrabayı kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

İncelemede 2'şer kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Merve Karabaş ve oğlu Ata Alp Karabaş tek tabutta getirildiği camide kılınan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta yan yana toprağa verildi.

"ARAMIZI DÜZELTMESİNİ İSTEDİM"
Osman Nuri Keskin'in ifadesi de ortaya çıktı. Eşi Hatice Keskin'in kendisine boşanma davası açtığını, kızı Merve Karabaş'tan bu konuda yardım istediğini anlatan Osman Nuri Keskin'in, "Arabada bulunan kızımın yanına gittim. Kızımdan boşanma aşamasında olduğumuz annesi ile aramızı düzeltmesini istedim. Ancak kızım bunu kabul etmedi. Kızımı korkutmak için silahımı çıkardım ve ateş ettim. Olayın sonrasını hatırlamıyorum" dediği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

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