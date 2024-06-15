15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan eylem!

İstanbul'da dün gece hareketli saatler yaşandı. Bayram tatili nedeniyle yoğun trafik yaşanan köprüde R.C.Ç adlı kişi, saat 22.45 sıralarında aracını durdurdu. Dışarı çıkıp sprey ile SMA yazdı. Trafik çift yönlü olarak kapatıldı. Yanına gelen ekiplere önce "Bu hastalığa dikkat çekmek istiyorum" dedi. Ardından "Yaklaşmayın bomba var" diye bağırdı.

1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü öğrenilen genç, polislerin 1 saat 10 dakika süren çabasının ardından ikna oldu. Araçtan bomba çıkmazken, gözaltına alınan Ç., ifade vermek üzere emniyete götürüldü. Trafik yeniden açılırken, sürücüler "Zaten bayram nedeniyle yollar kilitti. Bir de üstüne bu olay yaşandı. Herkes perişan oldu" ifadesini kullandı.