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Denizli’deki orman yangını kontrol altında!

Son dakika haberi! Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 04:32 Güncelleme 15 Haziran 2024, 10:06
Denizli’deki orman yangını kontrol altında!

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Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun" dedi.




50 EV TAHLİYE EDİLDİ
Denizli'nin Babadağ ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle de hızlı ilerleyen yangın yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı.

Yaylada 50 ev yangının ilk saatlerinde tahliye edilirken, yangın Mollaahmet Mahallesi'ni tehdit etmeye başladı. Yoğun dumanın de etkili olduğu yaklaşık bin nüfuslu mahalle için tedbir amaçlı tahliye kararı verildi.



Mahalledeki evlerin kapıları jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından bir bir çalınarak mahalleyi boşaltılması söylendi. Jandarma ekipleri aynı zamanda araç megafonlarıyla köyün boşaltılması konusunda uyarılarda bulundu.



Vatandaşların bir kısmı hayvanlarıyla birlikte mahalleyi tahliye etmeye başladı. Kimi vatandaşlar ise hayvanları götürecek uygun alanları olmadığı gerekçesiyle mahalleden ayrılmak istemediği öğrenildi. Mahalleden tahliye edilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Kınıklı yerleşkesine konaklayacağı öğrenildi.



Evini ve hayvanlarını mahalleden tahliye eden Ergün Çavuş, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Valimiz, kaymakamımız, jandarmamız gelip yardım etti. Devlet olmazsa biz olmayız. Mahalle tahliye edilmeye başladı. Mahallede yaklaşık 400 hayvanımız var. Tahliye edebildiğimiz kadarını düğün salonuna, boş alanlara hayvanlarımızı götüreceğiz. Allah izin verirse köyümüz yanmayacak" dedi.



Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de bölgeye gitti.



"AMACIMIZ HERHANGİ BİR YERLEŞİM YERİNE SIÇRAMADAN YANGINI SÖNDÜRMEK"
Vali Coşkun yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde başlayan yangının devam ettiğini belirterek, "İlk saatlerde hava şartlarından dolayı havadan müdahale edilemedi. Şu anda havadan ve karadan müdahale sürüyor. Havadan 2 uçak, 4 helikopter karadan ise tüm kurumların müdahalesi sürüyor. Başka yerlerde yangınlar var. Çal ilçesinde çıkan yangın da kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kale ilçesinde de yangın var. Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde de yangın var.



Bütün bu yangınlarda hava şartları önemli. Hava çok sıcak 44 derece. Meteoroloji de kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Zaman zaman rüzgarın yön değiştirmesi de yangının yönünü değiştiriyor. İmkan ve kabiliyetlerimizle bütün unsurlarımızla bölgedeyiz. Amacımız herhangi bir yerleşim yerine sıçramadan yangını söndürmek. Dolayısıyla bütün tedbirlerimiz mal ve can kaybına sebebiyet vermeden söndürmek. Bölgede birçok yerde yangın var. Ekipler dağılmış durumda. Çevre illerden de destek istedik" ifadelerini kullandı.



"6 BÖLGEDE YANGIN VAR"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise yangının Denizli bölgesine de sıçrama ihtimali olduğunu belirterek, "Denizli'nin üst tarafındayız. Denizli'ye sıçrama ihtimali var. Bütün ekipler olarak buradayız. Denizli'de 6 bölgede yangın var. Babadağ bölgesi zor bir bölge. Umarız rüzgarın da kesilmesiyle beraber yangını kontrol altına alırız. Şu anda 3-4 noktada her türlü tedbir alındı. Yangının ilerleyebileceği bölgelerde bulunan mahalleleri tahliye edecek şekilde hazırlıklar yapıldı. En kısa sürede kontrol altına alırız" dedi.



Yangın bölgesine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra arama ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için ekiplerin cansiparane mücadelesi sürüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını nedeniyle yaklaşık bin kişinin yaşadığı Mollaahmet Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü yangın drone ile havadan görüntülendi.



KAHREDEN MANZARA
Yaklaşık 10 saattir devam eden yangınlarda, onlarca hektar ormanlık arazinin yanı sıra yayla evleri, hayvan barınakları, onlarca küçükbaş ve binerce yaban hayvanı telef oldu. Yangına yaylada yakalanan bir koyun sürüsü de alevlerin arasında kaldı.

Sürünün çobanları canlarını son anda kurtarabilirken, sürünün büyük bir bölümü yangında telef oldu. Alevlerin uzaklaşmasının ardından sürünün son görüldüğü noktaya gelen çobanlar, karşılaştıkları işler acısı manzarayı cep telefonuyla görüntüledi. Telef olan ve can çekişen hayvanların görüntüleri yürekleri sızlattı.

1 KİŞİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre Babadağ'ın Kelleci köyündeki ormanlık alandan başlayarak rüzgarında etkisiyle hızla büyüyen yangının söndürme çalışmalarına yardım etmek isteyen 44 yaşındaki Mustafa Bozdemir ve arkadaşları, ellerinde hortumlarla dumanların arasına girdiler. Bir süre sonra yoğun dumandan etkilenen Bozdemir fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşları dumanların arasından Bozdemir'i hızla çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozdemir, yoğun bakıma alındı. Bozdemir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



BABADAĞ DIŞINDA BÜTÜN YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentte meydana gelen diğer yangınların kontrol altına alındığını sadece Babadağ'daki yangının sürdüğünü söylemişti. Tüm kurumların canla başla yangını söndürmek için mücadele verdiğini belirten Coşkun, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun. Malum bugün tabii hem hava çok sıcak olması hem de özellikle kuvvetli rüzgar nedeniyle maalesef birçok noktada orman yangın çıktı. Çok şükür şu an itibarıyla Babadağ ilçemizdeki yangın dışında bütün yangınlarımız kontrol altına alındı. Kale ilçemizde, Muğla sınırında devam eden büyük bir yangınımız vardı. Çok şükür şu an kontrol altında ve arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

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