Okul yönetimi, mezuniyet kıyafetlerini "Uygunsuz" bulduğu öğrencileri törene almadı

Kocaeli'de bir lisenin mezuniyet töreni öncesi velilere "Veli izin onay formu" gönderildi. Formda, milli manevi değerlere ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinme şartları belirtildi. Bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmayınca isyan etti.

Yaşanan gerginlik üzerine okula jandarma ekipleri sevk edildi. Bu duruma veliler tepki gösterdi. Bir veli, "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Normal bir okulda, Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler" diyerek uygulamaya çok kızdığını bildirdi.