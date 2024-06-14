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Gazinocular Kralı Besim Tibuk'un eşi yalıdan tahliye edildi

Net Holding'in sahibi 'Gazinocular Kralı' Besim Tibuk'un eşi Serap Tibuk, kiracı olduğu yalıdan tahliye edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Gazinocular Kralı Besim Tibuk’un eşi yalıdan tahliye edildi

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İstanbul Boğazı'ndaki Arif Paşa Korusu'nda yalı dairesinin sahibi Oya Güneş, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve KKTC'de casino zinciri olan Merit Grubu'nun patronu Besim Tibuk'un eşi Serap Tibuk'la tahliye davasında kapıştı.

İddiaya göre Serap Tibuk, 2017'de yalı dairesinde kiracı olarak oturmaya başladı. Dairenin sahibi Güneş, 7 yıldır kiracısı olan Tibuk'a ihtiyaç sebebiyle tahliye davası açtı. Tibuk, yalı dairesini 2017 yılında imzaladığı sözleşme ile 1 yıllığına kiraladı. Ancak iddiaya göre bu sözleşme, Serap Tibuk'un kira sözleşmesini feshetmemesi sebebiyle bugüne kadar uzadı. Mahkeme, avukatların katıldığı duruşmada, Güneş'in davasını kabul ederek, Tibuk'un Özbakır Villaları'ndaki bu daireyi boşaltmasını kararlaştırdı.

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