Diyanet’e göre Teşrik tekbiri nedir, kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar, hangi gün 2024? Teşrik tekbiri anlamı ve okunuşu

Kurban Bayramı yaklaşırken, Müslümanlar arasında teşrik tekbiri konusu gündeme gelmeye başladı. Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nda özel bir ibadet olarak yerini alıyor ve Müslümanlar için önemli bir ritüeldir. İşte teşrik tekbiri hakkında merak edilenler...
TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN, KAÇ DEFA GETİRİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı teşrik tekbiri hakkında merak edilenleri paylaşıyor.
Hz. Peygamber'in (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler bulunuyor.
Bu itibarla Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.