HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklara kısa bir mola! Ardından tekrar gelecek! Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı

Türkiye'ye Balkanlar üzerinden gelen hava sisteminin serinlik yaratmasının ardından Afrika sıcaklarının yeniden etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de etkisini göstermesi beklenen sistemle ilgili yeni bir bilgi verildi.

TARİH DE VERİLDİ

Meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan değerlendirmeye göre 24 Haziran sonrasında Afrika ve Basra üzerinden gelecek 2 yeni sıcak hava dalgasının yurdumuzda etkisini ciddi şekilde göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Haziran tarihli hava durumu raporunu da yayımladı.

Yeni rapora göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.