PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklara kısa bir mola! Ardından tekrar gelecek! Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmini yayımladı. Son verilere göre; hava sıcaklığının iç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Üç bölgemizde ise sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Meteorolojik kaynaklar Afrika ve Basra üzerinden gelecek 2 yeni sıcak hava dalgası için de tarih verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 08:09 Güncelleme 15 Haziran 2024, 08:30
HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklara kısa bir mola! Ardından tekrar gelecek! Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'ye Balkanlar üzerinden gelen hava sisteminin serinlik yaratmasının ardından Afrika sıcaklarının yeniden etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de etkisini göstermesi beklenen sistemle ilgili yeni bir bilgi verildi.

TARİH DE VERİLDİ
Meteorolojik kaynaklar tarafından yapılan değerlendirmeye göre 24 Haziran sonrasında Afrika ve Basra üzerinden gelecek 2 yeni sıcak hava dalgasının yurdumuzda etkisini ciddi şekilde göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Haziran tarihli hava durumu raporunu da yayımladı.

Yeni rapora göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:
İç ve batı kesimler ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.


KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah (Cumartesi) saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, kıyı kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat)esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU15 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

16 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU RAPORU16 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

17 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU17 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

18 HAZİRAN SALI HAVA DURUMU RAPORU18 HAZİRAN SALI HAVA DURUMU RAPORU

19 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU19 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 milyon kişi yollara düştü! Bayram tatili başladı: Fırsatçının iştahı kabardı I Fiyatlar cep yaktı...
Vergide 2 yeni uygulama geliyor| Çalışmalar hızlandı! Bayramdan sonra Meclis’te! İşte paketin detayları
İHH
HAVA DURUMU | Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklara kısa bir mola! Ardından tekrar gelecek! Meteorolojiden 3 bölgeye uyarı
Merkez Bankası’nın anket tahmini yenilendi! SSK BAĞKURLUYA YENİ HESAP ÇIKTI! Temmuz 2024’te maaşlara en az...
Patates toprak altında kaldı! Tarlada fiyatı 3-4 liraya kadar düştü
15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Yerlikaya: Şüpheli teslim alındı
Katil anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de yakalandı! Acılı aile A Haber’e konuştu: Adalet yerini bulacak | İade süreci nasıl olacak?
İtalya’daki G7 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı: İki devletli çözüm vurgusu
Başkan Erdoğan’ın İtalya seferi! Meloni karşıladı Gazze diplomasisi başladı
Panzer ezdi geçti! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya İskoçya’yı 5-1 yendi
Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere İtalya’da dünyaya seslendi
Dijital piyasalara yeni düzenleme! Kanunda değişiklik geliyor: Rekabet ihlaline geçit verilmeyecek!
G7’de ev sahibi Meloni’nin zor anları! Biden sarı saçları yine es geçmedi... Rishi altta kalmadı | Macron’la soğuk rüzgarlar
Galatasaray’a Borussia Dortmund’dan çılgın transfer! Ne Reus ne Hummels...
SON DAKİKA