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Arkadaş bilmecesi!

Yavuz G, arkadaşı Fırat B.’yle, Sedef Güler’i öldürüp halıya sararak denize attı. İlk önce valize koyup gömmeyi düşündükleri anlaşıldı. Firari sanık G.’nin, kızının Güler ile arkadaş olduğu ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Haziran 2024 Güncelleme 14 Haziran 2024, 07:02
Arkadaş bilmecesi!

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Türkiye'nin konuştuğu olay, Büyükçekmece sahilinde yaşandı. Balıkçılar, geçtiğimiz günlerde halıya sarılmış bir kadın cesediyle karşılaştı. 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait cesedin zincirle sarıldığı ve cesede 10 kilogramlık bir dambıl takıldığı anlaşıldı. Halı üzerindeki etiketten halının Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir adresten alındığını belirleyen cinayet polisi önce emlakçı Zafer B'ye ulaştı. Zafer B'nin evi Fırat B'ye kiraladığını öğrenmesinin ardından cinayet polisi bu kez Fırat B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bayrampaşa'da olduğu belirlenen Fırat B. (53), gözaltına alındı. Ardından tutuklandı. Asıl zanlı Yavuz G. ise henüz yakalanamadı.

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Cinayetle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin genç kızın cesedini atmadan önce birkaç yere gidip keşif yaptıkları gün yüzüne çıktı. Cesedi bir valizle gömmeyi planlayan şüphelilerin daha sonra halıya sarıp attıkları anlaşıldı. Olayın asıl şüphelisi olduğu değerlendirilen Yavuz G'nin, Sedef Güler'in arkadaşının babası olduğu, bu vesileyle tanıştıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışırken, Güler'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Raporu'yla belli olacak.

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