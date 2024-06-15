Kurban Bayramı’nda müzeler açık mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? Müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2024?

Bayram tatilinde hangi müze ve sergilerin açık olduğu merak konusu oldu. Vatandaşların müze ziyaretleri için önceden plan yapmaları ve giriş saatleri ile kapanış saatlerini göz önünde bulundurmaları, beklenmedik durumlarla karşılaşmamaları açısından önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı'nda müzeler açık mı? Bayramda hangi yerler ziyarete açık? Bayramda müzeler, ören yerleri, saraylar, hamamlar açık mı 2024? İşte haberin detayı!
BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI?
Tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Bu durumda yeteri kadar personele fazla mesai yaptırılır. Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur.
MÜZELER HANGİ GÜNLER AÇIK?
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi, İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ve İstanbul Yıldız Sarayı Müzesi ile bağlı birimleri Salı günü; Hisarlar Müzesi ile bağlı birimleri, İstanbul Kariye Müzesi, İstanbul Fethiye Müzesi Çarşamba günü ziyarete kapalıdır.
Bu müzeler dışında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzeler ise Pazartesi günleri hariç her gün ziyarete açıktır. Ayrıca, müze ve örenyerleri dini bayramların birinci günü saat 13.00'a kadar kapalıdır.