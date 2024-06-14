Son dakika haberleri...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Son dakika haberleri...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.
GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR
Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.
VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği: Bireysel eylem olduğunu değerlendiriyoruz.
SMA YAZILI ARAÇ
Köprüdeki 'SMA' yazılı araç dikkat çekti.
"ŞÜPHELİ TESLİM ALINDI"
Ali Yerlikaya: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır.