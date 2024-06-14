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15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Yerlikaya: Şüpheli teslim alındı

Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Konuya ilişkin İstanbul Valiliği, "Bireysel eylem olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullanırken, köprüdeki 'SMA' yazılı araç dikkat çekti.Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya köprüyü kapatan şüphelinin teslim alındığını açıkladı. Yerlikaya, "Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 22:54 Güncelleme 14 Haziran 2024, 23:22
15 Temmuz Köprüsü trafiğe kapatıldı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi: Dikkat çeken SMA detayı | Yerlikaya: Şüpheli teslim alındı

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Son dakika haberleri...15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde neler oluyor?


GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

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VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği: Bireysel eylem olduğunu değerlendiriyoruz.



SMA YAZILI ARAÇ

Köprüdeki 'SMA' yazılı araç dikkat çekti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı!



"ŞÜPHELİ TESLİM ALINDI"

Ali Yerlikaya: 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır.

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