Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.





Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı.



GEÇİŞE İZİN VERİLMİYOR



Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

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