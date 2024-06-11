Kocaeli’de ilginç sevgili dayağı! Erkek arkadaşıma yakınlaştı dedi 3 kadını evire çevire dövdü! | Şok görüntüler...

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bahar K.'nin kadınları döverken yanında olduğu belirlenen G.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Bahar K. ise bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bahar K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, ifadesinde darbettiği kadınların ''erkek arkadaşıyla yakınlaştığını'' söyleyerek şiddeti bu nedenle gerçekleştirdiğini anlattı.

DAKİKALARCA DARBETTİ Ayrıca Bahar K.'nin hem evde hem de sokakta olmak üzere farklı tarihlerde çektiği görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Bahar K.'nın sevgilisinin adını söyleyerek kadınları darbettiği anlar yer aldı.

"BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA" Mağdurlardan birinin Bahar K.'nin kendisini dövdüğü esnada 'Abla elim kesiliyor bırak' dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansırken; başka bir kadına dayak attığı dakikalarda ise Bahar K.'nin mağdura "Benim yüzümü sakın unutma" dediği anlar da kayıtlarda görüldü.

Öte yandan diğer görüntülerde bir kadının nefes nefese yerde yattığı anlar ve Bahar K.'nın başka bir mağdurun üzerine çıkarak sorular sorarak darbettiği, mağdurun 'Kalk nefes alamıyorum' dediği anlar yer aldı.

''GEREĞİ YAPILDI'' Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bahar K.'nın yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden 'Gereği yapıldı' notuyla Bahar K.2nin ekipler tarafından emniyete getirildiği anın fotoğrafını paylaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN