Kocaeli’de ilginç sevgili dayağı! Erkek arkadaşıma yakınlaştı dedi 3 kadını evire çevire dövdü! | Şok görüntüler...

Kocaeli'de Bahar K. adlı bir genç kadın, farklı zaman dilimlerinde 3 kadını erkek arkadaşıyla yakınlaştıklarını ileri sürerek dövdü. Genç kadınlara küfür ve tehdit etmesinin yanı sıra yoğun şiddet de uygulayan Bahar K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜNTÜLER MEDYADA YAYILDI POLİS DÜĞMEYE BASTI
Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.