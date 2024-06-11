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Kocaeli'de ilginç sevgili dayağı! Erkek arkadaşıma yakınlaştı dedi 3 kadını evire çevire dövdü! | Şok görüntüler...

Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde Bahar K. adlı bir kadın, farklı zaman dilimlerinde 3 kadını da erkek arkadaşıyla yakınlaştı diyerek defalarca dövdü. 3 kadına da yoğun şiddet uygulayan Bahar K.'nin küfür ve darp görüntüleri kamera kayıtlarına yansıdı. Saldırgan kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Vali Seddar Yavuz ise kadın hakkında 'Gereği yapıldı' diyerek paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 21:41 Güncelleme 11 Haziran 2024, 21:41
Kocaeli’de ilginç sevgili dayağı! Erkek arkadaşıma yakınlaştı dedi 3 kadını evire çevire dövdü! | Şok görüntüler...

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Kocaeli'de Bahar K. adlı bir genç kadın, farklı zaman dilimlerinde 3 kadını erkek arkadaşıyla yakınlaştıklarını ileri sürerek dövdü. Genç kadınlara küfür ve tehdit etmesinin yanı sıra yoğun şiddet de uygulayan Bahar K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLER MEDYADA YAYILDI POLİS DÜĞMEYE BASTI

Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde farklı tarihlerde çok sayıda kadının darbedilme görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

'DARP', 'KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA', 'KASTEN YARALAMA'

Dayak yiyen mağdurlar R.S., A.T.S ve C.S.'yi darbedenlerin Bahar K. olduğu belirlenirken G.K.'nın da yanında bulunduğu öğrenildi. Bahar K. ve G.K. ekiplerin yaptığı operasyonla 'darp', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' gibi suçlarından dün gözaltına alındılar.

Bahar K. ve G.K. daha sonra ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bahar K.'nin kadınları döverken yanında olduğu belirlenen G.K. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Bahar K. ise bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Bahar K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, ifadesinde darbettiği kadınların ''erkek arkadaşıyla yakınlaştığını'' söyleyerek şiddeti bu nedenle gerçekleştirdiğini anlattı.

DAKİKALARCA DARBETTİ

Ayrıca Bahar K.'nin hem evde hem de sokakta olmak üzere farklı tarihlerde çektiği görüntüler ortaya çıktı. O görüntülerde Bahar K.'nın sevgilisinin adını söyleyerek kadınları darbettiği anlar yer aldı.

"BENİM YÜZÜMÜ SAKIN UNUTMA"

Mağdurlardan birinin Bahar K.'nin kendisini dövdüğü esnada 'Abla elim kesiliyor bırak' dediği anlar da şüphelinin kamerasına yansırken; başka bir kadına dayak attığı dakikalarda ise Bahar K.'nin mağdura "Benim yüzümü sakın unutma" dediği anlar da kayıtlarda görüldü.

Öte yandan diğer görüntülerde bir kadının nefes nefese yerde yattığı anlar ve Bahar K.'nın başka bir mağdurun üzerine çıkarak sorular sorarak darbettiği, mağdurun 'Kalk nefes alamıyorum' dediği anlar yer aldı.

''GEREĞİ YAPILDI''

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bahar K.'nın yakalanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden 'Gereği yapıldı' notuyla Bahar K.2nin ekipler tarafından emniyete getirildiği anın fotoğrafını paylaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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