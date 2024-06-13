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HAVA DURUMU | Bugün çok zor geçecek! Türkiye'ye acil perşembe uyarısı! Bayram için müjde verildi

Yurtta mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerinden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın 8 derece düşmesi vatandaşlara bayramda bir nebze de olsa nefes aldıracak. Öte yandan uzmanlar ise bugün için alarm verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 10:19 Güncelleme 13 Haziran 2024, 11:13
HAVA DURUMU | Bugün çok zor geçecek! Türkiye’ye acil perşembe uyarısı! Bayram için müjde verildi

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Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında bir hafta geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Perşembe hava durumu raporunu paylaştı. Yayımlanan yeni rapora göre; sıcak hava bugün de etkli olacak.

Uzmanlar, 35 derecenin üzerine çıkması beklenen sıcaklıklarda özellikle yaşlı, hasta, hamile ve çocukların 11.00 ila 16.00 saatleri arasında güneş altında kalmaması gerektiği konusunda uyardı.

KORKUNÇ BİR NEM BEKLENİYOR
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından, Perşembe günü için "İstanbul'da bu gece korkunç bir nem bekleniyor. Rüzgar Poyrazdan eserek Karadeniz'in nemini bize getirecek. Yatak, çarşaf, yastık vs. sırılsıklam olacak..." diyerek bir uyarıda bulundu.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi. Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yaklaşık 4 milyon turist tarafından ziyaret edilen Akropolis, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 39 dereceye ulaşması beklendiğinden bugün 12.00- 17.00 saatlerinde kapalı olacak.

Sıcak havanın etkili olduğu Batı Trakya ve orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, okular tatil edildi.

BAYRAMDA NEFES ALACAĞIZ
Bunaltıcı sıcakların cumaya kadar süreceği tahmin edilirken, yeni hava tahmini raporuna göre; genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda batı bölgelerinden başlayarak yağışla birlikte biraz azalacağı tahmin ediliyor.

İzmir, İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların gelecek hafta 8 derece birden düşmesi vatandaşlara bayramda bir nebze de olsa nefes aldıracak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, İç Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde doğu kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

13 Haziran Perşembe hava durumu raporu13 Haziran Perşembe hava durumu raporu

14 Haziran Cuma hava durumu raporu14 Haziran Cuma hava durumu raporu

15 Haziran Cumartesi hava durumu raporu15 Haziran Cumartesi hava durumu raporu

16 Haziran Pazar hava durumu raporu16 Haziran Pazar hava durumu raporu

17 Haziran Pazartesi hava durumu raporu17 Haziran Pazartesi hava durumu raporu

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