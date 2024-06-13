HAVA DURUMU | Bugün çok zor geçecek! Türkiye’ye acil perşembe uyarısı! Bayram için müjde verildi

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında bir hafta geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran Perşembe hava durumu raporunu paylaştı. Yayımlanan yeni rapora göre; sıcak hava bugün de etkli olacak.

KORKUNÇ BİR NEM BEKLENİYOR

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sosyal medya hesabından, Perşembe günü için "İstanbul'da bu gece korkunç bir nem bekleniyor. Rüzgar Poyrazdan eserek Karadeniz'in nemini bize getirecek. Yatak, çarşaf, yastık vs. sırılsıklam olacak..." diyerek bir uyarıda bulundu.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi. Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yaklaşık 4 milyon turist tarafından ziyaret edilen Akropolis, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 39 dereceye ulaşması beklendiğinden bugün 12.00- 17.00 saatlerinde kapalı olacak.