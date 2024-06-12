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Çanakkale Eceabat'ta yangın! Yerleşim yerine çok yakın! Valilikten flaş açıklama: Teyakkuzda olun

Çanakkale Eceabat'ta ormanlık alanda sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. Yerleşim alanına çok yakın bir alanda çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 17:13 Güncelleme 12 Haziran 2024, 17:21
Çanakkale Eceabat’ta yangın! Yerleşim yerine çok yakın! Valilikten flaş açıklama: Teyakkuzda olun

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Eceabat'ta yangın!

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Eceabat ilçesi Kumköy mevkisinde çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevlere ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığı belirtildi.

TEYAKKUZDA OLUN
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

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