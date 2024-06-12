Çanakkale Eceabat’ta yangın! Yerleşim yerine çok yakın! Valilikten flaş açıklama: Teyakkuzda olun

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.
Eceabat ilçesi Kumköy mevkisinde çıkan yangına 7 uçak, 6 helikopter ile havadan, 6 ilk müdahale aracı, 32 arazöz, 12 su ikmal aracı, 7 dozer, 15 hizmet aracı ve toplam 285 personelle karadan müdahale sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevlere ilk müdahalenin 8 dakikada yapıldığı belirtildi.
TEYAKKUZDA OLUN
Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.