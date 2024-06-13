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Hacı Sabancı'dan babalık davası hakkında açıklama: Amacı belli, iftira atıyor

Hacı Sabancı, kendisine babalık davası açan F.D.’ye isyan etti. “Amacı belli, iftira atıyor. Kızım ve eşimle mutluyuz” dedi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Hacı Sabancı’dan babalık davası hakkında açıklama: Amacı belli, iftira atıyor

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İş insanı Hacı Sabancı, kendisiyle 2010 yılında tanıştığını ve 10 yıla yakın birlikte olduğunu iddia ederek bir çocuk dünyaya getirdiğini belirtip babalık davası açan F.D. adlı kadına isyan etti. Ömer ve Arzu Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı, bu ilişkiyi yalanlayıp "İftiracılar hukuk önünde hesap verecek" dedi. Bir dönem Özge Ulusoy ile yaşadığı büyük aşkla gündeme gelen, 2017'de ayrıldıktan sonra Nazlı Kayı ile evlenen Hacı Sabancı, hakkındaki iddialara avukatı aracılığı ile cevap verdi.

'SESSIZ KALMAYACAĞIZ'
Sabancı, avukatı Egemenoğlu'nun yaptığı açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı: Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, Uzay isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracağız. Bu arada avukatı Yunus Egemenoğlu, davaya gizlilik kararı verildiğini bildirdi.

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