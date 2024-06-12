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HAVA DURUMU | 45 dereceyi bulacak! Meteoroloji ve Bakan uyardı! Çarşamba gecesine dikkat! Durduğumuz yerde terleyeceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den de sıcak havalarla ilgili bir paylaşım geldi. Özhaseki “Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir” diyerek vatandaşları uyardı. Öte yandan gece saatlerinde nem oranının %99 seviyesine kadar çıkması beklendiği açıklandı. Peki ne zaman serinleyeceğiz? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 09:17 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:47
HAVA DURUMU | 45 dereceyi bulacak! Meteoroloji ve Bakan uyardı! Çarşamba gecesine dikkat! Durduğumuz yerde terleyeceğiz

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Haziran ayı beraberinde kavurucu sıcakları da getirdi. Uzmanlar sıcak havanın daha da artacağına işaret ederken, Marmara bölgesinde bazı yerlerde hissedilen sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, de 12 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Yayımlanan yeni raporda; sıcaklıkların bazı şehirlerde 45 dereceyi görebileceği söylendi.

ÇARŞAMBA GECESİ İÇİN UYARI
Meteorolojik kaynaklardan Türkiye'ye çarşamba gecesi hakkında kritik bir uyarı yapıldı.

Hava Forum tarafından yapılan uyarıda, "İstanbul'da çarşamba gecesi nem oranının %99 seviyesine kadar çıkması tahmin ediliyor. Yatakta yapış yapış olacağımız bir gece olacak. Konuşurken, gülerken, sinirlenirken bile terleyeceğiz..." ifadelerine yer verildi.

BAKAN'DAN PAYLAŞIM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre sıcaklıklarda artış beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ülkemizde, çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarında yer yer 8 ila 12 derece artış olacağı tahmin edilmektedir" diyerek bir paylaşımda bulundu.

NE ZAMAN SERİNLEYECEĞİZ?
Balkanlar üzerinden yurdumuza Cuma günü serin havanın gelmesi bekleniyor.

Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir, " Perşembe günü sıcaklık en yüksek seviyelere kadar ulaşacak. Cuma gününden itibaren rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte sıcakların 29 dereceye kadar gerileme ihtimali var, yağış da bekliyoruz. Yerel de olsa bazı bölgelerimizde, iç bölgelerimizde yağış da görülecek ama tabii ki salı, çarşamba ve perşembe günleri sıcaklık pik yapacak. Bundan dolayı da halkımızın dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Hakkari çevreleri, Van'ın doğusu, Ağrı'nın güneyi, Kastamonu'nun güney ve doğusu, Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu'nun güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum'un kuzeyi ve Amasya'nın batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 37°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Hakkari, Van'ın doğusu ve Ağrı'nın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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