Dersimiz Türkçe

Türkçe'yi ve Türk kültürünü dünya genelinde yaymaya devam eden Yunus Emre Enstitüsü, Tercihim Türkçe Projesi ile yeni bir adım attı. Son 5 yılda büyük bir ivme kazanan proje kapsamında Bosna-Hersek, Gürcistan, Romanya, Polonya, Karadağ, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova ve Ürdün'deki ilkokul ve ortaokullarda Türkçe eğitimler başladı. Öğrenciler, seçmeli ya da zorunlu yabancı dil dersi olarak Türkçe'yi öğrenmek için birbiriyle yarıştı. Macaristan, Hırvatistan, Arnavutluk, Fas ve Tayland'daki üniversitelerde de Türkçe, 'seçmeli yabancı dil dersi' olarak müfredata yazıldı.

MURATHAN YILDIRIM

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