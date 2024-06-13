Deniz Akkaya, kızı A.Ö’nün velayeti için dava açan babasına sert çıktı: Ölmeden cehennemi yaşayacaksın

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö'nün kendisini balkona kilitlediğini iddia edince, Türkiye'nin gündeminde önemli bir tartışma başladı. Babası Efe Önbilgin'in ilgilenmediğini belirterek "Kızını devlet korumasına verdiğini" açıklayan Akkaya, velayet davası yüzünden kendi babası Muzaffer Akkaya'ya sert çıktı.

Babasıyla ilgili önemli bilgileri bir programda anlatmaya hazırlandığını belirten Akkaya, "Gerçekleri anlatırsam bu şeytanın yeryüzü şubesi babamın ölmesine vesile olmayayım derdim. Ama sen (babası), ölmeden cehennemi burada yaşayacaksın. Kızımla aramdaki konuyu kendi kişisel hırsına alet edip annemi öldürdüğün gibi beni öldüremeyeceksin" ifadesini kullandı.