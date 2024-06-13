PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Deniz Akkaya, kızı A.Ö’nün velayeti için dava açan babasına sert çıktı: Ölmeden cehennemi yaşayacaksın

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö'nün kendisini balkona kilitlediğini iddia edince, Türkiye'nin gündeminde önemli bir tartışma başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Deniz Akkaya, kızı A.Ö’nün velayeti için dava açan babasına sert çıktı: Ölmeden cehennemi yaşayacaksın

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö'nün kendisini balkona kilitlediğini iddia edince, Türkiye'nin gündeminde önemli bir tartışma başladı. Babası Efe Önbilgin'in ilgilenmediğini belirterek "Kızını devlet korumasına verdiğini" açıklayan Akkaya, velayet davası yüzünden kendi babası Muzaffer Akkaya'ya sert çıktı.

Babasıyla ilgili önemli bilgileri bir programda anlatmaya hazırlandığını belirten Akkaya, "Gerçekleri anlatırsam bu şeytanın yeryüzü şubesi babamın ölmesine vesile olmayayım derdim. Ama sen (babası), ölmeden cehennemi burada yaşayacaksın. Kızımla aramdaki konuyu kendi kişisel hırsına alet edip annemi öldürdüğün gibi beni öldüremeyeceksin" ifadesini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?
İHH
Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı
Galatasaray ilk büyük transfer savaşının fitilini ateşledi! Yönetim Fenerbahçe’nin çok istediği Hojbjerg için devreye girdi
FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell’den kritik açıklamalar: Güven verici değildi
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!
İsrail basını yazdı: Hamas’ın ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı: Bize ekmek yoksa size huzur yok
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Bakan Fidan ve Vieira’dan ortak basın toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
Fenerbahçe’nin transferi beklenen yıldızları hakkında karar çıktı! Jose Mourinho üstünü çizdi
MHP lideri Bahçeli’den flaş çıkış: Şartlar ne olursa sonuna kadar Cumhurbaşkanımızın yanında ve arkasındayız
İSPARK’a yüzde 35’e varan zam geldi! İşte yeni tarife
SON DAKİKA