İzmir’de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna önce tecavüz sonra şantaj! 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismar a maruz kaldı.

Bunun ardından olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de çocuğa tecavüz etti.