İzmir’de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna önce tecavüz sonra şantaj! 4 kişi tutuklandı

Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı.
Bunun ardından olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de çocuğa tecavüz etti.
Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.
HEPSİ YAKALANDI
Olayın ardından durumu ailesine bildiren M.B.'nin ebeveynlerinin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.