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İzmir'de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna önce tecavüz sonra şantaj! 4 kişi tutuklandı

İzmir’de mide bulandıran bir olay yaşandı. 14 yaşındaki bir erkek çocuğu, 70 yaşındaki adam tarafından cinsel istismara uğradı. Olayı öğrenen 79, 54 ve 32 yaşındaki 3 sapık daha çocuğa tecavüz etti. Ayrıca “Elimizde videon var” diyerek küçük çocuğa şantaj yaptılar. Skandalın ortaya çıkmasının ardından 4 tecavüzcü sapık tutuklandı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 14:52 Güncelleme 12 Haziran 2024, 15:39
İzmir’de mide bulandıran olay! 14 yaşındaki erkek çocuğuna önce tecavüz sonra şantaj! 4 kişi tutuklandı

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Olay 2023 yılında ilçeye bağlı 2.İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki erkek çocuğu M.B., 70 yaşındaki M.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı.

Bunun ardından olayı öğrenen H.A. (79), M.N. (54) ve A.G. (32) de çocuğa tecavüz etti.

Ayrıca istismarı videoya aldıklarını söyleyen kişilerin, M.B.'ye bunu söyleyerek şantaj yaptığı öne sürüldü.

HEPSİ YAKALANDI
Olayın ardından durumu ailesine bildiren M.B.'nin ebeveynlerinin şikayeti üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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