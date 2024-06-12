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AK Partili isim trafik kazasında hayatını kaybetti! 3 ağır yaralı

Aksaray Güzelyurt'ta AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın'ın aracı ile karşı yönden gelen araç çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araç şarampole devrilirken Okan Yalçın hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:49 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:12
AK Partili isim trafik kazasında hayatını kaybetti! 3 ağır yaralı

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Kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın yönetimindeki 68 KA 151 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı 68 ABM 823 plakalı otomobille çarpıştı.

ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

Aksaray'da feci kaza!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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