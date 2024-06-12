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Şanlıurfa'da etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi

Şanlıurfa Haliliye'de bir depoda yapılan denetimde şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 09:36 Güncelleme 12 Haziran 2024, 09:36
Şanlıurfa’da etiketsiz 10 ton tavuk ele geçirildi

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ALO 174 Gıda" hattına gelen bir ihbar üzerine Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince Sırrın Mahallesinde bulunan bir depoda denetim gerçekleştirdi.

Depoda yapılan incelemede, şoklanmış, etiketsiz ve izlenebilirliği belli olmayan poşetler içinde yaklaşık 10 ton tavuk ve tavuk ürünleri tespit edildi.

Zabıta ekipleri depoyu mühürlerken, ele geçirilen tavuklara da imha edilmek üzere el konuldu.

İşyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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