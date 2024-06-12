PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Genelevde kurşun yağmuru: Kimlik sordu hayatının şokunu yaşadı

Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik sorduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, özel güvenlik görevlisi silahla vuruldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 10:00 Güncelleme 12 Haziran 2024, 10:22
Genelevde kurşun yağmuru: Kimlik sordu hayatının şokunu yaşadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik soran özel güvenlik görevlisi vuruldu.

Olay, Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevde meydana geldi.

KİMLİK SORDU TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

BACAĞINDAN VURDU
Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan 18 yıl sonra CHP’ye ziyaret! Karşılıklı Türk kahvesi içtiler! Özgür Özel’den özel hediye
EMEKLİ’YE 3’LÜ ZAM | 26 bin 178 liraya kadar çıkabilir! Maaş, ek ödeme ve promosyon... SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İHH
Bayram öncesi diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan önce İspanya sonra İtalya’ya gidecek: Ana gündem Gazze
ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden üç suçlamanın hepsinden suçlu bulundu! Kaç yıl hapis yatacak?
HAVA DURUMU | 45 dereceyi bulacak! Meteoroloji ve Bakan uyardı! Çarşamba gecesine dikkat! Durduğumuz yerde terleyeceğiz
Başkan Erdoğan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i kabul etti: Çok olumlu bir görüşmeydi, memnun bir şekilde yanından ayrıldık
Galatasaray’dan sürpriz transfer atağı! Yıldız oyuncu da listeye eklendi şov başlıyor
Büyükçekmece’de cesedi denize atılan Sedef Güler’in son anları ortaya çıktı! | 11 saat detayı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışmaya yeni düzen! Kurallar değişti
18 yıl sonra gerçekleşen tarihi zirve! İşte Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinin şifresi
Z kuşağı iş hayatında yeni trendler ortaya çıkardı! Firmalar 50 yaş üstü istihdama yöneldi
Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti! BRICS mesaisi... Memnuniyetle karşılıyoruz
Başkan Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e gerçekleştirdiği iade-i ziyaretin ilk karesi ne anlatıyor? Yapay zekaya sorduk
Fenerbahçe’nin yeni transferi Fred’den! Hiç düşünme hemen gel
SON DAKİKA