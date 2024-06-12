Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik soran özel güvenlik görevlisi vuruldu.
Olay, Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevde meydana geldi.
Tekirdağ Çorlu'daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik soran özel güvenlik görevlisi vuruldu.
Olay, Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevde meydana geldi.
KİMLİK SORDU TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre, genelev girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.
BACAĞINDAN VURDU
Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
POLİS YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.