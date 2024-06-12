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Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde mezuniyet çoşkusu: Bin 707 öğrenci kep attı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2024 Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişi kapasiteli Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu’nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy katıldı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 18:21 Güncelleme 12 Haziran 2024, 18:21
Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet çoşkusu: Bin 707 öğrenci kep attı

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2024 Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişi kapasiteli Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy katıldı.

Bin 707 öğrencinin diplomalarına kavuştuğu mezuniyet töreni, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.



"BUGÜNE KADAR 18 BİNDEN FAZLA MEZUN VERDİK"

Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Bugüne kadar 18 binden fazla mezun verdik ve mezunlarımızın yüzde 55'i burslu öğrencilerden oluşuyor. Bu yıl bin 707 gencimizi daha mezun ederek hayallerine ve yarınlarına uğurluyoruz. Bugün mezun olan sizler, gelecekte yöneticilerimiz, yazılımcılarımız, avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, bilim insanlarımız, eğitmenlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız olacaksınız. Kendi alanlarınızın en iyilerin olacağınıza inanıyor ve başarı hikâyeleri yazacağınıza yürekten inanıyorum. Bu başarı hikayelerini yazarken aynı zamanda erdemi, ailenizi, milli ve manevi değerlerinizi koruyacağınızdan eminiz. Cemil Meriç'in 'Bu Ülke' kitabında ifade ettiği gibi, sizler; tarih şuuruna, kişilik şuuruna ve milliyet şuuruna sahip başarılı nesiller olarak geleceğimize sahip çıkacaksınız" dedi.



"TÜM MEZUNLARIMIZI VE AİLELERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Tüm mezunlarımızı ve ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. HKÜ ailesinin birer ferdi olarak dünyanın dört bir köşesinde, yetenekleriniz, bilginiz, etik ve ahlaki değerlerle yoğrulmuş sarsılmaz görgünüz ve değerleriniz ile her biriniz gittiğiniz her yeri aydınlatacaksınız, gittiğiniz her yere değer katacaksınız. Bilgileriniz, donanımınız ve öğrendiklerinizle, dünya üzerinde işlerinizi en mükemmel şekilde icra ederken, vatana ve insanlığa hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutacağınızdan emin olduğumuzu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.



BİN 707 ÖĞRENCİ KEP ATTI

Konuşmaların ardından, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde ilk üçe giren öğrenciler; Dilber Yaren Polat, Neslihan Karayılan ve Sude Kıtlık'a başarı belgeleri ve ödülleri, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy tarafından takdim edildi.

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