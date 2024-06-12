Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet çoşkusu: Bin 707 öğrenci kep attı

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2024 Yılı Mezuniyet Töreni, üniversitenin 3 bin kişi kapasiteli Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene; HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy katıldı.



Bin 707 öğrencinin diplomalarına kavuştuğu mezuniyet töreni, üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.





"BUGÜNE KADAR 18 BİNDEN FAZLA MEZUN VERDİK"



Mezuniyet töreninde öğrencilere hitaben konuşan HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, "Bugüne kadar 18 binden fazla mezun verdik ve mezunlarımızın yüzde 55'i burslu öğrencilerden oluşuyor. Bu yıl bin 707 gencimizi daha mezun ederek hayallerine ve yarınlarına uğurluyoruz. Bugün mezun olan sizler, gelecekte yöneticilerimiz, yazılımcılarımız, avukatlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız, bilim insanlarımız, eğitmenlerimiz ve çalışma arkadaşlarımız olacaksınız. Kendi alanlarınızın en iyilerin olacağınıza inanıyor ve başarı hikâyeleri yazacağınıza yürekten inanıyorum. Bu başarı hikayelerini yazarken aynı zamanda erdemi, ailenizi, milli ve manevi değerlerinizi koruyacağınızdan eminiz. Cemil Meriç'in 'Bu Ülke' kitabında ifade ettiği gibi, sizler; tarih şuuruna, kişilik şuuruna ve milliyet şuuruna sahip başarılı nesiller olarak geleceğimize sahip çıkacaksınız" dedi.