Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde mezuniyet çoşkusu: Bin 707 öğrenci kep attı

"TÜM MEZUNLARIMIZI VE AİLELERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"



HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Tüm mezunlarımızı ve ailelerimizi yürekten tebrik ediyorum. HKÜ ailesinin birer ferdi olarak dünyanın dört bir köşesinde, yetenekleriniz, bilginiz, etik ve ahlaki değerlerle yoğrulmuş sarsılmaz görgünüz ve değerleriniz ile her biriniz gittiğiniz her yeri aydınlatacaksınız, gittiğiniz her yere değer katacaksınız. Bilgileriniz, donanımınız ve öğrendiklerinizle, dünya üzerinde işlerinizi en mükemmel şekilde icra ederken, vatana ve insanlığa hizmet etmeyi her şeyin üzerinde tutacağınızdan emin olduğumuzu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.