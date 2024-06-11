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Narkoçelik-21 operasyonunda flaş detaylar! Zehir tacirlerinin şifreleri! Kubar esrara Kübra metamfetamine Ice!

Uyuşturucu satıcılarına yönelik Adana'da düzenlenen Narkoçelik-21 operasyonunun detayları çıkmaya başladı. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin “Kübra var mı?”, metamfetamin alacak kişilerin ise ‘Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 10:38 Güncelleme 11 Haziran 2024, 10:49
Narkoçelik-21 operasyonunda flaş detaylar! Zehir tacirlerinin şifreleri! Kubar esrara Kübra metamfetamine Ice!

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İçişleri Bakanlığı, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Adana'da 3 gündür uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Narkoçelik-21 operasyonunda 266 kişi tutuklanmıştı.

"TRAFİKTE YAKALANDI"
Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.

Adana'da Narkoçelik-21 operasyonu



"UYUŞTURUCUNUN ŞİFRESİ: 'KÜBRA VAR MI?', 'ICE VAR MI?'"
Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin "Kübra var mı?", metamfetamin alacak kişilerin ise 'Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.



POLİSE AMCA!
Şebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis "amca" dedikleri de öğrenildi.



Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi.

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