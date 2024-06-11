Narkoçelik-21 operasyonunda flaş detaylar! Zehir tacirlerinin şifreleri! Kubar esrara Kübra metamfetamine Ice!





"UYUŞTURUCUNUN ŞİFRESİ: 'KÜBRA VAR MI?', 'ICE VAR MI?'"

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin "Kübra var mı?", metamfetamin alacak kişilerin ise 'Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.