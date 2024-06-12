Kadıköy’de ambulansın önünü keserek hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı!

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti.
HER ŞEY KAMERADA
O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Magandaların kullandığı motosikletin plakasının 34 BKS 442 olduğu görüldü.
Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.
"YASA PEŞLERİNDE"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iki magandaya ilişkin paylaşım yaptı. Skandala tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.
MAGANDALAR YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde motosikletle ambulansın önünü kesen kişilerin görüntülerine yer verdiği paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M.T. olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz."