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Kadıköy'de ambulansın önünü keserek hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı!

İstanbul Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kalan ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İki magandaya ilişkin paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yasa peşlerinde" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 10:05 Güncelleme 12 Haziran 2024, 12:05
Kadıköy’de ambulansın önünü keserek hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı!

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İstanbul Kadıköy'de motosikletli 2 maganda siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip hasta kontrolü yapmak istedi

Bostancı yan yolda geçtiğimiz gün (10 Haziran) saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler.

AMBULANS ŞOFÖRÜ ÇARESİZ KALDI
Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı.

İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti.

HER ŞEY KAMERADA
O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Magandaların kullandığı motosikletin plakasının 34 BKS 442 olduğu görüldü.

Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

"YASA PEŞLERİNDE"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iki magandaya ilişkin paylaşım yaptı. Skandala tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.

MAGANDALAR YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde motosikletle ambulansın önünü kesen kişilerin görüntülerine yer verdiği paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M.T. olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

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