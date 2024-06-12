Kadıköy’de ambulansın önünü keserek hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı!

HER ŞEY KAMERADA

O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Magandaların kullandığı motosikletin plakasının 34 BKS 442 olduğu görüldü.

Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

"YASA PEŞLERİNDE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca söz konusu iki magandaya ilişkin paylaşım yaptı. Skandala tepki gösteren Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." ifadelerini kullandı.

MAGANDALAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde motosikletle ambulansın önünü kesen kişilerin görüntülerine yer verdiği paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: