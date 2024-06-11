PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu

HAVA DURUMU | Yaz ayına hızlı bir giriş yaptığımız bugünlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Haziran ayının henüz başındayken 40 derecelerin görülmesiyle birlikte uzmanlar 'Omega Blokajı' hakkında uyarıyor. Peki neden bu kadar sıcak? Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanları önümüzdeki iki gün için aşırı sıcaklıklar için flaş uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Haziran 2024, 09:02 Güncelleme 11 Haziran 2024, 09:07
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Haziran ayına girdiğimiz andan itibaren bastıran sıcak hava etkisini giderek artırıyor. Özellikle son bir haftadır, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden vatandaş nasıl serinleyeceğini şaşırıyor.

Meteoroloji'nin yayınladığı son haritada Doğu Anadolu ve Artvin hariç tüm bölgelerde ciddi sıcaklıklar bekleniyor.

Ayrıca Trakya, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde ise 35-40 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Peki neden bu kadar sıcak?

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "Eski bahar ayları, kış ve yaz mevsimleri artık yok. Dünya iklimi sürekli değişiyor. Özellikle küresel ısınma, hava basınç sistemlerini etkileyerek mevsime göre farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Yaza ekstrem sıcaklıklarla giriş yaptığımız için Omega blokajı vurgusu yapan Dr. Özdemir, "Bugünlerde "Omega blokajının yüksek basınç sırtı ülkemiz üzerinde yer alıyor. Bu da havanın aşırı sıcak ve kurak geçmesinin neden oluyor" ifadelerini kullandı.

OMEGA BLOKAJI NEDİR?
Omega blokajı, iki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme deniyor. Yunanca 'Omega' harfine benzediği için bu isimle anılıyor. Omega blokajında, uzun süre güneyden gelen sıcaklar nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

'CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI' HAVA SICAKLIĞINI AFET BOYUTUNA ULAŞTIRDI'
"Rüzgârların güneyli olması ve Afrika üzerinden toz taşınımıyla beraber 'cehennem çöl sıcaklarının' gelmesi, ülkemizde hava sıcaklığının neredeyse afet boyutuna ulaştırmaya başladı" diyen Dr. Güven Özdemir, "Bu aşrı sıcaklarla mücadeleye alışmamız gerekiyor. Ormanlarımız başta olmak üzere yeşil alanlarımızı ve ekili arazilerimizi korumaya almalıyız" uyarısında bulundu.

ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Hürriyet'te yer alan habere göre, tüm dünyada ve ülkemizde yüksek sıcaklıkların ve kuraklığın hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Dr. Güven Özdemir, "Çarşamba ve perşembe günü sıcaklıklar İstanbul'da 35-36 derecelere yükselirken Eğe ve Akdeniz de 37-39 dereceleri görecek. Ani sıcak hava ataklarıyla da 40 derecenin üstüne yükselme ihtimali de göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Van'ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel ile bir araya gelecek! 18 yıl sonra kritik ziyaret
Aşırı sağın yükselişi yaşlı kıtayı sarstı! Yazarlardan değerlendirme: Avrupa ektiğini biçiyor! Göçmen karşıtlığının bedelini ırkçılığın yükselmesiyle ödüyor
Casper
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Gazze’de ateşkes kararı aldı! Hamas’tan flaş açıklama: İş birliğine hazırız
Başbakan Erdoğan’dan Başkan Erdoğan’a... CHP’ye ziyaretin dünü ve bugünü! Altı ok önünde tarihi kare: Baykal’la havuç kokteyli sohbet
CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu
İKRAMİYE TAKVİMİ HAZIR | Bugün sıra BAĞ-KUR emeklilerinde! İşte SSK’lıların maaş gününe göre ödeme tarihleri
Avrupa parçalanıyor! Parlamentoda aşırı sağın zaferinin anlamı ne? Macron’un erken seçim kumarı nasıl sonuçlanacak?
İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gece yarısı 8 araç ve iş yeri kundaklandı
BES’i olana hem emeklilik hem kredi: Yeni kolaylık başladı! Sistem nasıl uygulanacak?
Jose Mourinho’dan Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu’na ’kalın’ telefonu
Melih Gökçek’ten A Haber’de bomba Mansur Yavaş kulisi: AK Parti’den cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor
Varşova’da 90’ıncı dakikada yıkıldık! Polonya: 2-1 Türkiye
Başkan Erdoğan-İlham Aliyev görüşmesi sonrası uluslararası topluma Gazze çağrısı
FETÖ’de mektuplu itiraf cinsel ifşaat! Satır satır sistematik işkence | Şer yuvasından yeni görüntüler: Elebaşı Gülen bitik
SON DAKİKA