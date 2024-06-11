CEHENNEM ÇÖL SICAKLARI GELİYOR | Kavrulacağız! Uzmanlardan peş peşe uyarı: Bu iki güne dikkat | 11 Haziran 2024 hava durumu

Meteoroloji'nin yayınladığı son haritada Doğu Anadolu ve Artvin hariç tüm bölgelerde ciddi sıcaklıklar bekleniyor.

Haziran ayına girdiğimiz andan itibaren bastıran sıcak hava etkisini giderek artırıyor. Özellikle son bir haftadır, bunaltıcı sıcaklıklar yüzünden vatandaş nasıl serinleyeceğini şaşırıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, " Eski bahar ayları, kış ve yaz mevsimleri artık yok. Dünya iklimi sürekli değişiyor. Özellikle küresel ısınma, hava basınç sistemlerini etkileyerek mevsime göre farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Peki neden bu kadar sıcak?

Ayrıca Trakya, İç Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı, diğer yerlerde ise 35-40 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Yaza ekstrem sıcaklıklarla giriş yaptığımız için Omega blokajı vurgusu yapan Dr. Özdemir, "Bugünlerde "Omega blokajının yüksek basınç sırtı ülkemiz üzerinde yer alıyor. Bu da havanın aşırı sıcak ve kurak geçmesinin neden oluyor" ifadelerini kullandı.

OMEGA BLOKAJI NEDİR?

Omega blokajı, iki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme deniyor. Yunanca 'Omega' harfine benzediği için bu isimle anılıyor. Omega blokajında, uzun süre güneyden gelen sıcaklar nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.