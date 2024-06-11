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Almanya'da 8.2 milyon Euro çalarak teslim olmuştu! Yasemin Gündoğan'ın vurgun parasını sakladığı yer ortaya çıktı

Almanya’da çalıştığı şirketten 8.2 milyon Euro çalan Yasemin Gündoğan, 4 yıl sonra ortaya çıktı. Polise her şeyi anlattı! Antalya’da kaya içine oyulmuş ultra lüks villada saklandığı anlaşıldı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Haziran 2024 Güncelleme 11 Haziran 2024, 07:01
Almanya’da 8.2 milyon Euro çalarak teslim olmuştu! Yasemin Gündoğan’ın vurgun parasını sakladığı yer ortaya çıktı

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Yasemin Gündoğan, Almanya'da 2019'da para dağıtım şirketi Loomis'te işe başladı. Görevi, nakit tutarları, mühürlü torbalara koymaktı! İşte Yasemin 4 yıl önce torba dolusu 8.2 milyon Euro'yu (yaklaşık 300 milyon TL) siyah bir minibüse doldurup kaçtı. Hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldı. Geçtiğimiz Mart ayında Bremen'de polise teslim olup her şeyi anlattı.

Gündoğan'ın adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Alman medyası "Yasemin'i kim koruyor" sorusuna cevap ararken yeni bir gelişme yaşandı. Gündoğan'ın Türkiye'ye kaçtıktan sonra lüks otellerde saklandığı ortaya çıktı. Önce İzmir'de bir otelde kaldığı ardından da Antalya'ya geçtiği anlaşıldı. Gündoğan kaya içine oyulmuş içinde birden fazla odası, mutfağı, banyosu ve havuzu olan lüks bir villada 2.5 yıl yaşadı.

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