Yemliha Kalkan, ablasının böbreğiyle sağlığına kavuştu

İzmir Ödemiş'teki Birgi Mahallesi'nde aile hekimi, evli ve 2 çocuk babası Yemliha Kalkan (55), 1996'da idrarında kanama şikayetiyle başvurduğu hastanede takibe alındı.

Tuzsuz beslenen ve yaşamına dikkat eden Kalkan'ın, zamanla değerleri bozulunca böbrek nakli ameliyatı yapılmasına karar verildi. Nakle hazırlandığı sırada ana damarının yüzde 95 tıkalı olduğu tespit edilen Kalkan, bu kez anjiyo ameliyatına alındı. Kalkan, stentin takılmasından sonra ablası Şefika Kalkan'dan alınan böbreğin İzmir Ekonomi Üniversitesi Hastanesi'nde kendisine nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.



Yemliha Kalkan, "Organ bağışının önemli olduğunu daha iyi anladım. Bir insan tek böbrekle normal biri gibi yaşayabilir. Bağışa önem gösterelim" dedi.