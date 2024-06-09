Eskişehir’de ’Onur Yürüyüşü’ rezaleti! İzinsiz toplanan kalabalık grup polise zor anlar yaşattı: 10 gözaltı

Eskişehir'de 'Onur yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis gruba müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. İşte o görüntüler...