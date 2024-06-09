Eskişehir’de ’Onur Yürüyüşü’ rezaleti! İzinsiz toplanan kalabalık grup polise zor anlar yaşattı: 10 gözaltı

Eskişehir'de 'Onur yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis gruba müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. İşte o görüntüler...
Eskişehir'de 'Onur yürüyüşü' adı altında toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup, uyarılara rağmen dağılmayınca polis gruba müdahale etti. LGBT bayrakları açarak sloganlar atan 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. İşte o görüntüler...
İZİNSİZ GÖSTERİ YAPMAK İSTEDİLER
Eskişehir'de sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup, Hoşnudiye Mahallesi'ndeki Ulus Anıtı önünde toplandı. Onur yürüyüşü adı altında izinsiz yürüyüş yapmak isteyen grup üyeleri LGBT bayrakları açarak sloganlar attı.
EMNİYET UYARDI
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Ulus Anıtı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak gruba dağılmaları için uyarılarda bulundu.
5'İ KADIN 10 KİŞİ GÖZALTINDA
Ancak grup, slogan atıp yürüyüş yapmaya devam etmek isteyince Çevik Kuvvet ekipleri müdahale edildi. Polis ekiplerince izinsiz gösteri yapmak isteyen 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 kişi, işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.