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Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

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Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

iPhone 15 128 GB kazanan asil talihliler

iPhone 15 128 GB kazanan yedek talihliler

Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan asil talihliler

Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan yedek talihliler

AirPods Pro 2. Nesil kazanan asil talihliler

AirPods Pro 2. Nesil kazanan yedek talihliler

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