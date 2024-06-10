Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
Vakıfbank kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, iPhone 15 128 GB, Apple Watch Series 9 GPS 45mm, AirPods Pro 2. Nesil kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...
iPhone 15 128 GB kazanan asil talihliler
iPhone 15 128 GB kazanan yedek talihliler
Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan asil talihliler
Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan yedek talihliler
AirPods Pro 2. Nesil kazanan asil talihliler