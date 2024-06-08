Artık kolaylıkla yapılacak! A-B-C-D-E sınıf ehliyeti olan olmayan herkese müjde geldi

Yapılan yenilikler arasında, ders saatleri ve sınav tarihleri konusunda esneklikler dikkat çekiyor. Artık sürücü kursları, gençlerin yoğun programlarına uyum sağlayacak şekilde ders ve sınav saatlerini düzenleyebiliyor. Bu esnek yapı, özellikle iş hayatı ve eğitimle meşgul gençler için büyük bir kolaylık sağlıyor.
EHLİYET YAŞ SINIRLARINDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
Geçtiğimiz yıllarda ehliyet yaş sınırlarında yapılan düzenlemeler, genç sürücülerin daha erken yaşlarda ehliyet sahibi olabilmelerini teşvik ediyor.
Özellikle D sınıfı ehliyet için yaş sınırı 26'dan 24'e indirilmişken, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya düşürüldü