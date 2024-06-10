Müsilaj yine hortladı! Çocuğunuzda kusma ve ishal varsa dikkat! Uzman isimden flaş uyarı

Marmara Denizi'nde 2020 yılında en yüksek seviyede görülen müsilaj için devlet harekete geçmiş hummalı bir çalışma ile temizlenmişti.
Marmara Denizi'nde 2020 yılında en yüksek seviyede görülen müsilaj için devlet harekete geçmiş hummalı bir çalışma ile temizlenmişti.
MÜSİLAJ UYUYOR
İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. Hava ve su ısındıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor" ifadelerini kullandı.
"GÖRÜR GÖRMEZ KAÇIN DENİZE GİRMEYİN"
İstanbul Boğazı'nın derinden temizlenmesi gerektiğini söyleyen Çetintaş, "Müsilajın deniz canlılarına büyük zararı vardır. Özellikle balıkların ölümüne yol açabiliyor. Oksijen eksikliğinden balıklar kitleler haline ölebiliyor. Çocuklar kirli denildiği zaman dinlemiyor denize giriyorlar. Bu kirlilikten mikrop kapıyorlar. Müsilaj dönemlerinde çocuklarda ishal ve kusma vakaları ile karşı karşıya kaldık. Verilere baktığınız zaman özellikle yazın haziran ila eylül ayı içerisinde hastanelere giden çocuk hastalarda artış olduğunu bunların içerisinde ishal ve kusma vakalarının yüksek olduğunu görebilirsiniz. Müsilajı görür görmez kaçın denize girmeyin" şeklinde konuştu.
KUSMA VE İSHAL VARSA...
Balıkların ölmesine sebep olan müsilaj insan sağlığına da etkiliyor.
Çocuklarda kusma ve ishal vakalarının artmasına neden oluyor.
İstanbul Boğazı'nda havadan çekilen görüntülerde gemilerin geçişi sonrası oluşan köpüklerin kaybolmadığı ve Boğaz'ın her köşesini kapladığı görülüyor.
MÜSİLAJ NEDİR?
Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) bazı çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan bir organik maddedir.
NEDEN OLUŞUR?
Müsilaj oluşumu üç çevresel faktöre dayanmaktadır:
•Sıcaklık (iklim değişikliği etkisi ile birlikte)
•Deniz suyundaki durağanlık.
•Azot-Fosfor bolluğu