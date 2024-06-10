Müsilaj yine hortladı! Çocuğunuzda kusma ve ishal varsa dikkat! Uzman isimden flaş uyarı

Marmara Denizi 'nde 2020 yılında en yüksek seviyede görülen müsilaj için devlet harekete geçmiş hummalı bir çalışma ile temizlenmişti.

MÜSİLAJ UYUYOR

İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Yaklaşık 30 yıl önce müsilajı gündeme getirmiştim. Bunun oluşumu giderek hızlanıyor. Müsilaj uyuyor, uykuda olan musilajı kışın uyuyan ayılara benzetiyorum. Kışın uyur yazın uyanmaya başladığında tekrar ortaya çıkar, müsilaj da böyledir. Hava ve su ısındıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Boğazı'nda üst akıntılar var. Üst akıntılar Karadeniz'den aşağı doğru geliyor. Karadeniz kıyıları olan ülkelerin kirliliği de bize geliyor. Tüm dünya denizlerinde müsilaj vardır. Karadeniz'deki kirlilik boğazlara girmeye başladığında suların da ısınmasıyla müsilaj oluşmaya başlıyor. Özellikle Boğaz'ın akıntısız yerlerinde oluşuyor" ifadelerini kullandı.