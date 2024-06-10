İzmir’de zincirleme kaza: 6 yaralı

İzmir Bornova'da sabah saat 7 sularında TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 araç birbirine girdi.
Kazanın nedeniyle otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.
İzmir Bornova'da sabah saat 7 sularında TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 araç birbirine girdi.
Kazanın nedeniyle otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.
Kazada 6 kişi yaralanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Araçları yoldan kaldırma çalışması sırasında trafikte aksamalar meydana geldi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.