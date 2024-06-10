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İzmir'de zincirleme kaza: 6 yaralı

İzmir Bornova'da TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralanırken otomobilde başlayan yangın diğer araçlara da sıçrayınca büyük hasara neden oldu.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 15:01 Güncelleme 10 Haziran 2024, 15:14
İzmir’de zincirleme kaza: 6 yaralı

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İzmir Bornova'da sabah saat 7 sularında TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu 3 araç birbirine girdi.

İzmir'de zincirleme kaza!

Kazanın nedeniyle otomobilde çıkan yangın, diğer araçlara da sıçradı.

Kazada 6 kişi yaralanırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Araçları yoldan kaldırma çalışması sırasında trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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