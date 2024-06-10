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Arazi savaşı

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Haziran 2024 Güncelleme 10 Haziran 2024, 07:01
Arazi savaşı

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Diyarbakır Bağlar'da Diken ailesinin 12 çocuğu, kendilerine kalan 10 bin dönüm arazinin bir bölümünü amcalarının usulsüz olarak üzerine geçirdiğini belirterek hukuk mücadelesi başlattı. 2015'te kardeşlere yönelik silahlarla yapılan saldırıda Serdar Diken, oğlu Ahmet ve kuzeni Cemal, hayatını kaybetti. 2 yıl sonra da Gülseven Diken katledildi. Diken'in arazilerle ilgili barış heyetiyle görüşmek için Batıkarakoç Mahallesi'ne gittiği belirlendi. Katil zanlısı Ömer Ziya Diken, 7 yıl sonra yapılan operasyonla yakayı ele verdi.

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